اتفاقية العراق والأردن| البدء بالعمل بآلية النقل للسلع والبضائع والمنتجات النفطية بين البلدين

2019/02/03 | 13:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفَ مكتبُ رئيسِ الوزراءِ عادل عبد المهدي عن تفاصيلِ الاتفاقِ بين بغدادَ وعمان، خلالَ الاجتماعِ مع رئيسِ الوزراءِ الأردني عمر الرزاز

وأعلنَ المكتبُ التوافقَ على المبادئِ

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