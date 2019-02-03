2019/02/03 | 13:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… نفت شركة نفط الشمال، الأحد، ما نُشر عبر وسائل الاعلام من ادعاءات من قبل بعض أعضاء مجلس النواب حول تهريب النفط من حقول محافظة نينوى، فيما أكدت أن تلك المعلومات تحمل في طياتها طابعا تسقيطيا وصراعاً سياسياً يراد منه ارباك الرأي العام لغايات لا تصب في الصالح العام للبلاد.وذكر بيان للشركة, إن “حقول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نفط الشمال ترد على اتهام الحشد الشعبي بتهريب النفط وتؤكد : معلومات تحمل طابعاً تسقيطياً alansaar.

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