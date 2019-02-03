2019/02/03 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت اللجنة الاولمبية العراقية اليوم الاحد، أنها حدد الخامس والسادس والعشرين من الشهر الجاري موعدا لانتخابات اتحاد الجودو.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة الأولمبية ل واع: الـ 25 من الشهر الجاري موعد انتخابات الجودو) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة الأولمبية ل واع: الـ 25 من الشهر الجاري موعد انتخابات الجودو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).