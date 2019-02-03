العدل: الافراج عن 524 نزيلا خلال الشهر الماضي

2019/02/03 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزراة العدل اليوم الاحد، أنها افرجت عن 524 نزيلا في شهر كانون الثاني الماضي.

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