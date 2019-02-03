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واع / مجلس ديالى: عدد المرشحين لمنصب النائب الثاني للمحافظ بلغ 6 بينهم إعلامي
2019/02/03 | 13:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-  واع / مكتب ديالى / س .م

اعلن مجلس محافظة ديالى، الأحد، بأن عدد المرشحين لمنصب النائب الثاني للمحافظ بلغ 6 بينهم إعلامي.

وذكر مصدر في المجلس

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