واع / مجلس ديالى: عدد المرشحين لمنصب النائب الثاني للمحافظ بلغ 6 بينهم إعلامي

2019/02/03 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / مكتب ديالى / س .م

اعلن مجلس محافظة ديالى، الأحد، بأن عدد المرشحين لمنصب النائب الثاني للمحافظ بلغ 6 بينهم إعلامي.

وذكر مصدر في المجلس

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