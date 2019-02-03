2019/02/03 | 13:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واع / مكتب ديالى / س .م
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اعلن مجلس محافظة ديالى، الأحد، بأن عدد المرشحين لمنصب النائب الثاني للمحافظ بلغ 6 بينهم إعلامي.
وذكر مصدر في المجلس
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع / مجلس ديالى: عدد المرشحين لمنصب النائب الثاني للمحافظ بلغ 6 بينهم إعلامي) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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