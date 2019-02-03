حقوق الانسان: لم يتبق سوى 10 عوئل مسيحية في ديالى وهكذا يمارسون طقوسهم

2019/02/03 | 13:24

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بغداد اليوم - ديالى

أعلن مكتب حقوق الانسان في محافظة ديالى، الاحد، 3/ 2/ 2019، أن العدد الحقيقي للاسر المسيحية في المحافظة هو (10) عوائل فقط، فيما كشف تخصيص قس لادارة اخر كنائس المحافظة.

وقال مدير المكتب صلاح مهدي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "العدد الحقيقي للاسر المسيحية في ديالى لا يزيد عن (10) اسر فقط وكل مايقال خلاف ذلك غير دقيق".

وأضاف أن "البطريرك الكاردينال لويس ساكو الذي زار يوم امس بعقوبة وإطلع على اوضاع كنيسة ام البشارة الصالحة والتي هي اخر كنائس المسيحيين في ديالى قرر تخصيص قس لادارتها واقامة الصلوات فيها بين فترة واخرى".

وأشار مهدي إلى أن "ألاسباب التي تقف وراء تقلص اعداد الاسر المسيحية في ديالى كثيرة، وابرزها تردي الامن والاوضاع الاقتصادية الصعبة".

وكان البطريرك الكاردينال لويس ساكو زار يوم امس كنيسة ام البشارة الصالحة واقام فيها اول صلاة بعد مرور 15 سنة في بعقوبة.

بغداد اليوم - خاص

أكد النائب عن تحالف الاصلاح والإعمار، مضر خزعل، الأحد (3 شباط 2019)، عزم تحالفه فتح ملف تجاوز بعض الأحزاب على عقارات الدولة، فيما طالب المجلس الاعلى بمحاسبة المتجاوزين على اراضي الجادرية والخضراء.

وقال خزعل في حديث خص به (بغدا

بغداد اليوم- كربلاء

أفاد مصدر أمني، الأحد (3 شباط 2019)، بتشديد استخبارات كربلاء لإجراءاتها الأمنية بحثاً عن اشخاص يعتقد أنهم على صلة بمقتل الروائي علاء مشذوب الذي أغتيل يوم أمس، وسط المدينة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الأجه

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد (3 شباط 2019)، حكماً دستورياً بشأن (الاتفاق الجنائي) الوارد في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، منوهة إلى أن مفهومه يختلف عن حرية التعبير الواردة في الدستور.

وقال المتحدث الرسمي للمحكم

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