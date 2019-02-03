2019/02/03 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس- بغداد كتب – صفاء خلف بالتزامن مع الاتفاقية الستراتيجية التي عقدتها الحكومة العراقية مع نظيرتها الأردنية، وعودة الأمن نسبياً إلى أغلب مناطق البلاد، يتصاعد الاهتمام الإقليمي بالجغرافيا العراقية كأحد أهم ممرات التجارة والدعم بين أقطاب المنطقة، فيما يشير تقرير مفصل إلى أن إيران تمكنت حتى الآن من تعطيل مشروع الطريق الدولي، عبر عدة فصائل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير: هكذا استخدمت إيران “الفصائل” لعرقلة مشروع الطريق الدولي) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير: هكذا استخدمت إيران “الفصائل” لعرقلة مشروع الطريق الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).