تصديق اعترافات ثلاثة اشخاص بينهم امرأة قتلوا مصور قناة الحرة الفضائية

2019/02/03 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس صدقت محكمة التحقيق المركزية، الاحد، أقوال ثلاثة متهمين بينهم امرأة اعترفوا بقتل مصور قناة الحرة الفضائية في بغداد.وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان تلقى “ناس”، نسخة منه، اليوم (3 شباط 2019)، إن “محكمة التحقيق المركزية دونت اعترافات ثلاثة متهمين بعد القاء القبض عليهم بناء […]

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