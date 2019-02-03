بعد الهجمة الشرسة.. هل المجلس الأعلى للفساد سيحقق أهدافه؟

2019/02/03 | 13:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

12:54 - 03/02/2019

خاص - موازين

نيوزيولد فساداً

جديداً، يزيد من ترهل الدولة، يخلق الفساد

بدلاً عن محاربته، هكذا عبر بعض النواب عن اعادة تفعيل مجلس مكافحة الفساد الذي اعلن

عن تشكيله رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في حين اعده البعض الاخر "خطوة شجاعة"

ستعمل على تطوير الاقتصاد والبنى التحتية بالشكل الامثل.ويرى عضو

لجنة النزاهة النيابية هندرين لزكين، "لا وجود اي دور لمجلس النواب في مجلس مكافحة

الفساد الذي اعلن عن تشكيلة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، وأن الاخير جعل نفسه

الخصم والقاضي".وفي حديث

لـ/موازين نيوز/، يقول لزكين، إن "تشكيل مجلس مكافحة الفساد بوجود هيئة النزاهة

وديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العموميين، سيزيد من الروتين والبيروقراطية

في مكافحة الفساد"، مبينا انه "بحسب الامر الديواني الذي اصدره عبدالمهدي

فانه لا دور لمجلس النواب في هذا المجلس والدور لرئيس هيئة النزاهة وديوان الرقابة

المالية".بدوره، يعتبر

عضو اللجنة المالية النيابية هوشيار عبد الله، "مجلس مكافحة الفساد، يتطلب تخصيصات

مالية ويساهم في زيادة الفساد بدلاً عن محاربته"، موضحا أن "محاربة الفساد

لاتحتاج الى هذا المجلس بل تحتاج الى القوة والشجاعة وعدم التردد في إلقاء القبض على

كبار المسؤولين الفاسدين ومحاكمتهم".ويوضح، أن

"تشكيل هذا المجلس يعتبر خطوة خاطئة من الناحية الستراتيجية تساهم في زيادة الترهل

المؤسساتي في الدولة العراقية نظراً لكونه حلقة إدارية زائدة لاستحداث مناصب جديدة

لأشخاص عاطلين عن العمل، بالإضافة الى ما تحمله هذه الخطوة من دعاية إعلامية فارغة

ومستهلكة ليقال بأن الحكومة تحارب الفساد، في حين أن هذا المجلس هو نفسه خطوة اخرى

لتوسيع الفساد".من جانبه،

يشير عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي ومتابعة البرنامج الحكومي البرلمانية، ناصر تركي،

إلى "ضرورة التنسيق مع مجلس النواب بشأن عمل مجلس مكافحة الفساد".ويبين تركي،

أن "هناك ضرورة بان يكون اعضاء هذا المجلس من الشخصيات التي لديها تاريخ مشرف

وليس عليها شبهات فساد وغير متحزبة ولا ضرر ان يكون بعضهم من النواب الذين تنطبق عليهم

الشروط والمواصفات".ويدعو عضو

اللجنة، إلى "إبعاد هذا المجلس عن التخندقات السياسية والطائفية، لانه مجلس يرتبط

بمحاسبة الفساد واعضائه يجب ان يكونوا بعيدين عن ضغوط الكتل السياسية والاحزاب".إلى ذلك،

النائب عن تحالف سائرون، برهان المعموري، يقول

إن "جميع الحكومات المتعاقبة رفعت شعار مكافحة الفساد وشرعت القوانين اللازمة

لتنفيذه بل واستحدثت مؤسسات مختصة بمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين، ابتداء من هيئة

النزاهة وصولاً إلى مكاتب المفتشين العموميين".ويلفت المعموري،

إلى أن "جميع تلك القوانين والمؤسسات المعنية بمكافحة الفساد ومحاكمة الفاسدين

لم ينتج عنها إلا المزيد والمزيد من الفساد والتراجع الملحوظ في مستوى الأداء، وخير

دليل على ذلك هو عدم محاسبة مسؤول ثبتت عليه بالدليل تهمة الفساد والاثراء على حساب

المال العام".في حين، يطالب

القيادي في تيار الحكمة محمد اللكاش، المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بـ"تقرير شهري

لوسائل الاعلام"، مؤكدا "استخدام ملفات الفساد من قبل البعض في السابق لـ"الابتزاز

السياسي والمساومات".ويبين اللكاش،

أن "هذا الملف سيكون من اكبر الملفات تحديا لحكومة عبد المهدي".ومن جهته،

يصف النائب عن كتلة الاصلاح والاعمار البرلمانية، ستار العتابي، اعلان عبد المهدي للمجلس

الاعلى لمكافحة الفساد بانه "خطوة شجاعة"، لافتا الى ان "تطبيق البرنامج

بالشكل الصحيح سيقضي على الفساد وسيسمح بالمضي في تطوير الاقتصاد والبنى التحتية بالشكل

الامثل".ويعد العتابي،

محاربة الفساد "سيجعل البلد قادر على استثمار الموازنة على اكمل وجه وانهاء السرقات

وهدر المال العام للمضي باتجاه انشاء مشاريع استثمارية وعمرانية تصب بخدمة المواطن

وتعمل على توفير الخدمات".وأعاد رئيس

الوزراء عادل عبد المهدي تشكيل "المجلس الأعلى لمكافحة الفساد"، الذي أسّسه

رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي في تشرين الأوّل من عام 2015، وأشار في 9 كانون الثاني

من عام 2019 إلى أنّه سيسّخر كلّ الإمكانات لإنجاحه، بعد أن أكّد في 31 كانون الأوّل

من عام 2018 أنّ الهدف من إعادة تشكيله هو "اتّخاذ الإجراءات الرادعة وتوحيد جهود

الجهات الرقابيّة للتصدّي للفساد وحماية المال العام".ونص الامر

الديواني الخاص بتشكيل ومهام المجلس الاعلى لمكافحة الفساد على ما يأتي :معلنين الآتي:_الاسراع

باكتمال المنظومة القانونية لمكافحة الفساد ودعوة مجلس النواب ، ومجلس الدولة لاخذ

ادوارهما ومسؤولياتهما بهذا الشأن ، من خلال استكمال الاجراءات لإصدار القوانين المقتضية._الالتزام

الصارم بافصاح المسؤولين المكلفين عن ممتلكاتهم، وخلال مدة لا تتجاوز اسبوعا واحدا._ التزام

الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بوضع برامج وخطط عمل لمدة ٩٠ يوما، لابرز الاولويات

للمشاريع الخدمية والاعمار، وتتولى الاجهزة الرقابية مهمة المتابعة والرصد وتقييم البرامج

والسياسات والخطط المذكورة، لتحديد المسؤوليات والادوار والمقصرية للوزارة او الجهة

غير المرتبطة بوزارة ازاءها.



_ التزام

الاجهزة الرقابية ( هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاتحادي ) بإستكمال متطلبات

اعمالها سواء الاطار القانوني او المؤسساتي او العملياتي وتقييم ادائها واعادة مراجعة

سياساتها وبرامجها بما يتناسب وحجم التحديات والمسؤوليات.



_ الاسراع

في اعداد المؤشر الوطني للنزاهة ( قياس الفساد ) ودعوة هيئة النزاهة وديوان الرقابة

المالية الاتحادي الى انجاز المشروع خلال فترة مناسبة لقياس الاداء الحكومي ومساءلة

ومحاسبة القادة والاداريين عما يفرزه المؤشر من مظاهر فساد في الوزارة او التشكيل.



_ الزام الوزارات

بالاشراف والتوجيه الميداني لمشاريعها وتحديد واقع تلك المشاريع والتغلب على العقبات

ازاءها ورفع تقارير الى الجهات الرقابية.



_ الاسراع

في اعادة ستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد تشترك فيها مؤسسات الدولة التشريعية

والتنفيذية والقضائية ومؤسسات المجتمع المدني، بحيث تكون شاملة عامة ، واقعية ، قابلة

للقياس، وتتولى هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاتحادي مهمة اعدادها.



_ تفعيل اجراءات

استرداد الممتلكات العراقية المنهوبة في الخارج، وتقديم هيئة النزاهة الملفات المهمة

للتواصل مع الدول المعنية لاجل استردادها.



_ تفعيل

( من اين لك هذا ) ودعوة البرلمان للاسراع بتشريع قانون الكسب غير المشروع.



_ دعوة الاجهزة

الرقابية ( هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاتحادي ) للعمل بروح الفريق الواحد

في رصد ومتابعة وتقييم السياسات والبرامج الحكومية وتقديم الحلول والمقترحات بما يضمن

التطبيق الامثل لمبادرات مكافحة الفساد في الوزارات وتشكيلات الدولة وتقييم تلك المبادرات._ الالتزام

الصارم باستقلالية وعمل القضاء وحظر اي تأثير او تدخل باعماله.



_ دعوة الاجهزة

الرقابية الى مراجعة وتقييم عمل مكاتب المفتشين العموميين بضوء الامر التشريعي رقم

٥٧ لسنة ٢٠٠٤، وتقديم دراسة بالنتائج مدة لا تتجاوز شهرا واحدا.



واكد عبد

المهدي ان "ما تقدم يمثل خارطة طريق على المستوى الآني وسنعلن عن خطتنا الستراتيجية

من خلال المجلس الاعلى لمكافحة الفساد".انتهى29/ص

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