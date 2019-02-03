مجلس بغداد: تعيينات التربية بانتظار التخصيصات المالية 

2019/02/03 | 13:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..عزا مجلس محافظة بغداد, الاحد, تأخر تشكيل لجنة فرز التعينات لمديريات التربية الست متوقف على وصول التخصصات المالية من وزارة المالية , نافيا الحديث عن عدم وجود صلاحية كاملة للمحافظ فلاح الجزائري.وقال عضو مجلس المحافظة سعد المطلبي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “محافظ بغداد فلاح الجزائري يتمتع بصلاحية كاملة وفقا لقراري المحكمة الاتحادية في […]

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