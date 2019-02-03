2019/02/03 | 13:27
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
عزا مجلس محافظة بغداد, الاحد, تأخر تشكيل لجنة فرز التعينات لمديريات التربية الست متوقف على وصول التخصصات المالية من وزارة المالية , نافيا الحديث عن عدم وجود صلاحية كاملة للمحافظ فلاح الجزائري.
وقال عضو مجلس المحافظة سعد المطلبي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “محافظ بغداد فلاح الجزائري يتمتع بصلاحية كاملة وفقا لقراري المحكمة الاتحادية في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس بغداد: تعيينات التربية بانتظار التخصيصات المالية ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
عزا مجلس محافظة بغداد, الاحد, تأخر تشكيل لجنة فرز التعينات لمديريات التربية الست متوقف على وصول التخصصات المالية من وزارة المالية , نافيا الحديث عن عدم وجود صلاحية كاملة للمحافظ فلاح الجزائري.
وقال عضو مجلس المحافظة سعد المطلبي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “محافظ بغداد فلاح الجزائري يتمتع بصلاحية كاملة وفقا لقراري المحكمة الاتحادية في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس بغداد: تعيينات التربية بانتظار التخصيصات المالية ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس بغداد: تعيينات التربية بانتظار التخصيصات المالية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).