حقوق الانسان : على الحكومة الاسراع بكشف المتورطين بإغتيال الناشط ” مشذوب “

2019/02/03 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – عراق برس- 3 شباط / فبراير: دانت مفوضية حقوق الانسان العمل الاجرامي الذي استهدف الروائي والناشط المدني الدكتور علاء مشذوب (رحمه الله ) بعملية الاغتيال التي اودت بحياته في محافظة كربلاءمعربة ، عن ” حزنها العميق لخسارة العراق لمثل هكذا طاقات ومثقفين ” .

وطالب رئيس المفوضية الجهات الامنية بـ” اجراء التحقيقات الفورية والعاجلة للكشف عن الجناة الحقيقين والدوافع والاسباب التي دعتهم لارتكاب هذه الجريمة الغادرة ، كما طالبهم ايضا بتعزيز دورهم في المحافظة على حياة وامن المواطنين لتفادي تكرار مثل هذه الجرائم بحق ابناء الشعب العراقي “.

وكان اتحاد أدباء كربلاء اعلن يوم أمس (السبت)، اغتيال الأديب العراقي الدكتور علاء مشذوب، أمام منزله.



وسط مدينة كربلاء (100 كيلومتراً جنوب بغداد) مضيفا ، ان ” شخصين يستقلان دراجة نارية أطلقوا النار على مشذوب، فأردياه قتيلاَ قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة”.ويعد الأديب القتيل من الناشطين المدنيين في العراق، حيث شارك في التظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها البلاد في يوليو (تموز) من العام الماضي.

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