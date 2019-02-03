إحباط أكبر عملية لترويح العملات العراقية المزورة شمالي الموصل

2019/02/03 | 13:40

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نينوى – عراق برس- 3 شباط / فبراير: اعلن مصدر مطلع ، الاحد ، ان ” جهاز الامن الوطني وبالتعاون مع مديرية الجريمة المنظمة في نينوى تمكنوا من القاء القبض على عصابة بحوزتها ملايين العملات المحلية المزيفة .

ولفت الى ، ان “المبلغ المضبوط بحوزة العصابة في منطقة الزهور بحي الجامعة ، شمالي الموصل يبلغ 75 مليون دينار عراقي من فئة ٥٠ الف مزورة” من دون تفاصيل اكثر .

يشار الى انه وبحسب خبراء ماليين فانه وليتم ترويج العملة المزيفة لا بد من الاستعانة ببعض أمناء الصناديق أو العاملين في الشركات التي تصرف الرواتب والنفقات ، مع استخدام سمعة بعض التجار، وكبار المتعاملين مع البنوك ممن يمتلكون أرصدة كبيرة تجعلهم فوق مستوى الشبهات، فضلا على استخدام أسلوب الاحتيال جراء صفقات كبيرة، أو اصطياد المغفلين والبسطاء لتمرير العملة المزيفة وترويجها وهذا ما يحدث في عراق ما بعد 2003 عن طريق عصابات الجريمة المنظمة في كل مكان، مع وجود قليلي الخبرة والكفاءة فضلا على ضعاف النفوس في مواقع المسؤولية كأمناء للصناديق و المصارف والبنوك، والمرافئ والموانئ والنقاط الحدودية والكمركية الأمر الذي يسهل دخول العملة المزيفة مع المخدرات والمواد الغذائية التالفة التي تحمل تواريخ صنع مزورة، وكذلك الأدوية “الاكسباير” والمواد الصناعية والتجارية المغشوشة التي أخضعت الى التزوير والغش الصناعي وتغيير مواعيد النفاد والإنتاج، الأمر الذي تسبب بمقتل وهلاك الألوف من الأبرياء في عملية إبادة جماعية لا تقل سوءاً عن السيارات المفخخة التي تحصد أرواح الأبرياء في الأسواق الشعبية والتجمعات السكانية “.



انتهى أح

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