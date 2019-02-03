2019/02/03 | 13:40

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هروب شرطي بعد اعتدائه على طبيب في مستشفى بعقوبة

بغداد -

كلمة

دعت المديرية العامة لصحة ديالى قيادة شرطة المحافظة الى

فتح تحقيق عاجل حول هروب منتسب في شرطة المحافظة اعتدى على احد

الاطباء في مستشفى بعقوبة التعليمي, بعد ان تم تسليمه الى عناصر

حماية المستشفى.

وذكر المركز الاعلامي لمديرية الصحة في بيان حصل موقع كلمة

الإخباري على نسخة منه اليوم ان "مدير عام صحة ديالى علي

حسين التميمي, طالب قيادة شرطة المحافظة بفتح تحقيق عاجل, حول هروب

المعتدي على أحد الأطباء العاملين بمستشفى بعقوبة التعليمي بعد ان

تم تسليمه الى حماية المستشفى".

وأكد أن "أحد منتسبي شرطة المحافظة قام بالاعتداء على طبيب يعمل

بمستشفى بعقوبة التعليمي أثناء تأديته واجبه المهني والإنساني".

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