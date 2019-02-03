أهداف تأسيس «منتدى غاز شرق المتوسط»

2019/02/03 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انعقد في القاهرة في 14 و15 كانون الثاني (يناير) الماضي اجتماع لوزراء البترول للدول المصدرة والمستوردة والعابرة للغاز في شرق المتوسط، أي

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