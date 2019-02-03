2019/02/03 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الجمهورية د.برهم صالح يرسل برقية تهنئة لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني بمناسبة احراز العنابي لقب كأس اسيا بكرة القدم

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