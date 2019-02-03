‎ أنور الأمير يستمر باحياء الحفلات في الولايات المتحدة الامريكية

2019/02/03 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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يستمر الفنان اللبناني أنور الأمير بجولته الفنية الكبرى بالولايات المتحدة الامريكية بعد ان أحيا حفلة عيد راس السنة في ديترويت” كذلك احيا حفل غنائيا ناجحا في مدينة بوستن والتي قدّم خلال الحفل باقة من أغانيه التي تلاقي تفاعلًا كبيرًا من كل جمهوره وعشاقه .و يستعد الفنان اللبناني لإحياء عدد من الحفلات الغنائية خلال جولة في الولايات المتحدة الأمريكية اذ سيبدأ أول جولة غنائية بإحياء حفل غنائى ضخم بمناسبة عيد الحب في ولاية نيو جيرسي الأميركيّة في التاسع من شهر شباط الجاري كذلك يستعد ايضا الفنان اللبناني الى احيا حفل ثاني للجالية العربية في السادس عشر من الشهر الحالي في مدينة ديترويت بولاية ميشيجان الأمريكية بمطعم volune حيث سيقطف النجم الامير ثمار اغنيته الجديدة التي اطلقها بالتزامن مع عيد الحب والتي لقت نجاح واسع في لبنان والوطن العربي ومن الجالية العربية في الولايات المتحدة الامريكية .

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