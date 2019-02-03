العدل: الإفراج عن 524 نزيلاً خلال الشهر الماضي

2019/02/03 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت دائرة الإصلاح العراقية التابعة لوزارة العدل عن موقفها الشهري الخاص بعدد المطلق سراحهم لشهر كانون الثاني الماضي.

وقال بيان صادر عن الوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “العدد الكلي للمفرج عنهم من سجون الوزارة خلال الشهر الماضي بلغ 524 نزيلاً من سجون الوزارة في بغداد والمحافظات 47 من النساء و477 من الرجال بينهم 81 مشمولاً بالعفو العام، تم الافراج عنهم بعد انتهاء فترات محكوميتهم”.

وأكد البيان ان “دائرة الاصلاح قطعت اشواطاً كبيرة في مجال عمليات اطلاق السراح مع تطبيقها نظام الارشفة الالكترونية والذي يتيح امكانية تحديد النزلاء المنتهية احكامهم القضائية ويساهم بحسم ملفاتهم وفقاً للمدة القانونية المحددة لإطلاق السراح”.

يذكر ان عدد المطلق سراحهم بقانون العفو العام قد بلغ 8338 نزيلاً منذ شهر 11/2016 ولغاية 31/1/2019.

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