العلاق يطلع على أبرز المعوقات التي تواجه المصارف العاملة في الإقليم

2019/02/03 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ أربيل

زار محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، عدد من المصارف الخاصة العاملة في أقليم كردستان للإطلاع على أبرز المعوقات التي تواجه عمالها.

وقال مصدر في رابطة المصارف الخاصة العراقية، في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "وفداً من البنك المركزي برئاسة محافظه علي العلاق ويضم في عضويته مدير عام دائرة المراقبة والصيرفة ومدير العلاقات العامة "، مبينا ان " الوفد ضم كذلك رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل"، مشيراً الى أن "الوفد اطلع خلال زيارته على الانشطة المصرفية التي تقدمها المصارف العاملة في الاقليم".

وأضاف أن "جرى على هامش الزيارة عقد أجتماعاً مع رؤساء مجالس إدارة المصارف والمدراء المفوضين للإطلاع على المعوقات التي تواجه عمل المصارف للنهوض بواقع تلك المصارف".

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