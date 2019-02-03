الجبوري: نينوى تسلمت اكثر من 408 مليار دينار منذ تحريرها لا نعرف كيف صُرفت (وثائق)

وتساءل "كيف صرفت هذه الاموال وما هي المشاريع المنجزة؟"، مشيرا الى ان "الناس تعرف ان معظم المشاريع المنجزة هي عمل منظمات (UNDP) ومساعدات دولية".
⭕️أعلمتنا وزارة المالية استلام محافظة نينوى منذ التحرير ولنهاية ٢٠١٨ مبلغ قدره(٤٠٨) مليار و(٦١٤) مليون دينار ضمن التشغيلية والاستثمارية عدا رواتب الموظفين س :كيف صرفت هذه الاموال وماهي المشاريع المنجزة؟الناس تعرف ان معظم المشاريع المنجزة هي عمل منظماتUNDP ومساعدات دولية 🤔 pic.twitter.com/EB8Y8K9Msl
— النائب احمد الجبوري (@ahmedaljubore1) ٣ فبراير ٢٠١٩
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