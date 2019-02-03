2019/02/03 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:كشف النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري، اليوم الاحد، ان المحافظة تسلمت اكثر من 400 مليار دينار كنفقات تشغيلية واستثمارية، الا ان مصيرها "مجهولاً".وكتب الجبوري في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر"، تابعتها "الغد برس"، قائلاً "أعلمتنا وزارة المالية استلام محافظة نينوى منذ التحرير ولنهاية ٢٠١٨ مبلغ قدره ٤٠٨ مليارات و٦١٤ مليون دينار ضمن الموازنة التشغيلية والاستثمارية عدا رواتب الموظفين".

وتساءل "كيف صرفت هذه الاموال وما هي المشاريع المنجزة؟"، مشيرا الى ان "الناس تعرف ان معظم المشاريع المنجزة هي عمل منظمات (UNDP) ومساعدات دولية".

⭕️أعلمتنا وزارة المالية استلام محافظة نينوى منذ التحرير ولنهاية ٢٠١٨ مبلغ قدره(٤٠٨) مليار و(٦١٤) مليون دينار ضمن التشغيلية والاستثمارية عدا رواتب الموظفين س :كيف صرفت هذه الاموال وماهي المشاريع المنجزة؟الناس تعرف ان معظم المشاريع المنجزة هي عمل منظماتUNDP ومساعدات دولية 🤔 pic.twitter.com/EB8Y8K9Msl

— النائب احمد الجبوري (@ahmedaljubore1) ٣ فبراير ٢٠١٩

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجبوري: نينوى تسلمت اكثر من 408 مليار دينار منذ تحريرها لا نعرف كيف صُرفت (وثائق) ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجبوري: نينوى تسلمت اكثر من 408 مليار دينار منذ تحريرها لا نعرف كيف صُرفت (وثائق) ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).