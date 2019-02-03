الخدمات النيابية تطالب بالإسراع في ربط أراضي موظفي النقل بشبكات الكهرباء والمجاري

2019/02/03 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:طالب رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية كاظم فنجان الحمامي ، اليوم الاحد بالإسراع في ربط أراضي موظفي النقل بشبكات الكهرباء والمجاري والطرق.وقال مكتبه في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إنه "استكمالا للمبادرة الوطنية التي اطلقها النائب كاظم فنجان الحمامي بتوزيع الاراضي على موظفي النقل البحري والموانئ والنقل البري والسكك والتشكيلات الأخرى، ولأهمية توفير مستلزمات السكن اللائق في مناطق (الداوودية) و(النجيبية) و(طلّاع الحمزة)"، مبينا "اننا أرسلنا الكتب الرسمية المرفقة الى وزراء الكهرباء والإسكان والاعمار والبلديات ووزير النقل والى محافظة البصرة لمطالبتهم الاسراع بربط تلك الاراضي بشبكات الكهرباء الوطنية وشبكات المجاري والمياه والطرق ".

واضاف انه "بناء عليه يتعين على شركات النقل البحري والبري والموانئ والسكك متابعة الاجراءات وتفعيلها، وتحقيق ما نصبو اليه في السكن اللائق"، مؤكد ان " مكتب الحمامي سوف يستمر بهذه المطالبات المشروعة لحين تحققها على ارض الواقع".

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