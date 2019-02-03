الاحتلال يمنع الآذان بالحرم الإبراهيمي لتزامنه مع صلوات تلمودية

2019/02/03 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة “اوتشا”، السبت، إن سلطات الاحتلال هدمت خلال الأسبوعين الماضيين 20 مبنى في الضفة الغربية، ما أدى إلى تهجير 26 فلسطينيا وتضرر سُبل عيش 54 آخرين.

وأوضح المكتب، في تقرير حماية المدنيين الذي يغطي الفترة ما بين 15-28 كانون الثاني الماضي، أن 19 مبنى من هذه المباني تم هدمها بحجة عدم وجود رخص بناء من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن 6 من هذه المباني تقع في القدس المحتلة و13 في المنطقة (ج)، فيما شملت المباني الأخرى على شقة في بلدة يطا تعود لفلسطيني طعن مستوطنا وقتله في أيلول 2018، حيث جرى تفجير الشقة وتدميرها كإجراء عقابي.

وبين التقرير الصادر عن المؤسسة الدولية، أن سلطات الاحتلال اقتلعت 1,250 شجرة زيتون تعود ملكيتها لفلسطينيين بحجة أنها كانت مزروعة في منطقة أُعلن عنها “أراضي دولة”، ما ألحق الضرر بسبل عيش 6 أسر.

أوضح التقرير الأممي، أن هجمات المستوطنين لم تتوقف حيث شن المستوطنون 4 هجمات على الفلسطينيين، تسببت في إصابة فلسطينيين بجروح أو إلحاق الأضرار بممتلكات فلسطينية، وشهدت حادثتان من هذه الحوادث إتلاف 50 شجرة زيتون، في قرية المغير يوم 18 كانون الثاني، وقرية صوريف في الخليل يوم 19 كانون الثاني.

وأضاف التقرير، أن مستوطنين من بؤرة “عادي عاد” الاستيطانية، في 26 كانون الثاني، فتحوا النار باتجاه رجل فلسطيني وقتلوه، وأصابوا 9 آخرين بجروح، بعدما هاجموا قرية المغير، قرب رام الله، فيما أصيب 15 آخرون بجروح.

وفي العام 2018، سجل مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 280 حادثة قتل فيها المستوطنون فلسطينيين أو أصابوهم بجروح، أو ألحقوا أضراراً بالممتلكات الفلسطينية، بما فيها إتلاف أكثر من 8,000 شجرة، ما شكل زيادة بلغت 77% في عدد هذه الحوادث بالمقارنة مع العام 2017.

وبين التقرير، أنه في يوم 30 كانون الثاني، أطلقت قوات الاحتلال النار باتجاه فتاة فلسطينية (تبلغ من العمر 16 عاما) وقتلتها، بعد محاولتها طعن جندي على حاجز يقع شرقي القدس، كما قتلت ثلاثة فلسطينيين، بينهم طفل، في ثلاث حوادث منفصلة في الضفة، ما أدى إلى ارتفاع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا على يد قوات الاحتلال في الضفة إلى 11 فلسطينيا منذ مطلع كانون الأول 2018، بينما أسفرت مظاهرات “مسيرة العودة الكبرى” المتواصلة بالقرب من السياج الحدودي عن استشهاد فلسطيني وإصابة 703 آخرين بجروح.

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