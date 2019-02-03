من سيعالج إرث «داعش» ؟

2019/02/03 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرضت قناة «فرانس 24» منذ أيام حواراً مع سيدة فرنسية داعشية، استسلمت أو تحت سيطرة قوات سورية الديموقراطية، وذكرت هذه السيدة أنها

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