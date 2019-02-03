2019/02/03 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: DgGWMQsXcNU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مؤسسة زينة الحياة الإنسانية.. 100 عائلة متعففة) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مؤسسة زينة الحياة الإنسانية.. 100 عائلة متعففة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).