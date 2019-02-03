عاجل| مصرع عدد من المدنيين وميليشيات الحوثي في محاولة فاشلة لإطلاق صاروخ

2019/02/03 | 13:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكرت وسائل إعلام يمنية محلية أن عددا من عناصر من ميليشيات الحوثي لقوا مصرعهم خلال محاولة فاشلة لإطلاق صاروخ باليستي من معسكر حمزة بمحافظة إب، وأضافت أن عددا من المدنيين القاطنين قرب المعسكر قد لقوا مصرعهم جراء انفجار الصاروخ.

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