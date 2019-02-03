نينوى| الصليب الأحمر يؤكد دعمه لإنهاء الأزمات في المحافظة العاكوب: الفترة المقبلة ستشهد خططا لإعادة النازحين إلى ديارهم

2019/02/03 | 13:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكَّدَ رئيسُ اللجنةِ الدوليةِ للصليبِ الاحمرِ بيتر ماورن دعمَ الجوانبِ الصحيةِ وعودةِ النازحين الى مناطقِهم وكذلك ملفَ المفقودين والسجون , مشيراً الى أن المحافظةَ لا

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