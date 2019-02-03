صور وفيديو: تشييع جثمان “مشذوب” موشحاً بالعلم العراقي

2019/02/03 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء – ناس شيع اهالي محافظة كربلاء، الاحد، جثمان الاديب الراحل علاء مشذوب، الذي اغتيل مساء امس السبت.وقال مراسل “ناس”، اليوم (3 شباط 2019)، إن “اهالي محافظة كربلاء شيعوا جثمان الاديب الراحل، الذي اغتيل بسلاح كاتم للصوت في شارع ميثم التمار وسط مدينة كربلاء”.وكان مسلحون اغتالوا، امس السبت (2 شباط 2019)، الكاتب والروائي العراقي […]

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