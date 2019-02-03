2019/02/03 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعتبر زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الاحد، الاتفاقية بين العراق والاردن بشأن التعرفة الكمركية بالخطوة الجيدة.وقال علاوي في بيان مقتضب تلقى “ناس”، نسخة منه، اليوم (3 شباط 2019)، إن “الاتفاقية الموقعة بين العراق والاردن جيدة، وهي خطوة الى الأمام لتعميق العلاقة بين البلدين الشقيقين وإن جاءت متأخرة والعبرة تكمن بتنفيذ واستكمال […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي بشأن الاتفاقية بين العراق والاردن: خطوة جيدة) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاوي بشأن الاتفاقية بين العراق والاردن: خطوة جيدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).