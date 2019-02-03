2019/02/03 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار :( الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار تكشف حفائر للتنقيب عن الآثار أسفل منزل بطريقة غير مشروعة تقود إلى الكشف عن “مقبرة أثرية” بالقرب من منطقة أهرامات الجيزة )

 فى إطار خطة الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار التى تستهدف بأحد بنودها الحفاظ على ثروة البلاد وتراثها القومى والمتمثلة، فى تأمين المناطق الأثرية وضبط متاجرى وحائزى القطع الأثرية والقائمين بالحفر خلسة بالمخالفة لأحكام القانون .

 وإستكمالاً لجهود الإدارة فى هذا الشأن ..



فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة سياحة وأثار الجيزة ، قيام المدعو / هانى .أ.ب ، سن 37 ، مقيم نزلة السمان – الهرم – الجيزة ، بالحفر خلسة بمسكنه الكائن بجوار سور المنطقة الأثرية بالجيزة، بقصد البحث والتنقيب عن الآثار .

 عقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من ضباط الإدارة بالإشتراك مع ضباط قسم شرطة الأهرام (بمديرية أمن الجيزة) وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى– الأمن العام) بإستهداف مسكن المأذون بتفتيشه. وبتفتيش المسكن تبين عدم تواجد المتحرى عنه ، وعُثر بداخل المسكن على عدد (2) حفرة ..



وذلك على النحو التالى:

o الأولى : بشكل مستطيل بأبعاد 1م × 1,5م وعمق 1,5م يصل لممر مُستعرض طوله 1,5م تقريباً يؤدى لغرفة منحوتة فى الصخر بمساحة 2م×2,5م تقريباً ، لها باب وهمى أسفله بئر منحوت فى الصخر غير مكتمل .

o الثانية : على شكل مستطيل بأبعاد 1م × 1,5م وعمق 4م تقريباً يؤدى لممر طوله 1م يصل إلى بهو مستعرض بمساحة 5م × 2 م على جدرانه عدد (6) تماثيل جدارية منحوتة فى الصخر مُهشمة الرأس وبعض الأرجل ، كما تبين وجود أناء فخارى بحالة سيئة مُهشم الفوهة ..



وتم ضبط الأدوات المستخدمة فى الحفر. تم إتخاذ الإجراءات القانونية..



وتعيين الحراسة اللازمة على موقع الحفر..



وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة السياحة والاثار تكتشف حفائر للتنقيب عن الاثار بطريقة غير مشروعة) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة السياحة والاثار تكتشف حفائر للتنقيب عن الاثار بطريقة غير مشروعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).