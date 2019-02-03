وزير العمل يعلن عن برنامج 'حاضنات الاعمال' لدعم المشاريع الشبابية

2019/02/03 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم الربيعي، اليوم الاحد، عن اطلاق برنامج "حاضنات الأعمال" لدعم المشاريع الشبابية ومنحهم قروضاً ميسرة.وذكر بيان للوزارة تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم الربيعي، التقى في مكتبه ببغداد، وفداً من رابطة اوائل العراق وجرى التباحث في سبيل تطوير قدرات الشباب ومساعدتهم في تنفيذ مشاريعهم".

وقال الربيعي، بحسب البيان، انه على "استعداد لتطوير طاقات الشباب المبدعين والمبتكرين من خلال منحهم قروضاً ميسرة تساعدهم في تنفيذ مشاريع متوسطة او صغيرة عن طريق".واضاف ان "الوزارة لديها مشروع آخر (حاضنات الاعمال) تسعى من خلاله الى انشاء جيل شبابي مبدع ومبتكر من الباحثين تمنح من خلاله قروضا لمجموعة من الاشخاص، وهو برنامج مصمم لدعم وتطوير وانجاح الشركات الناشئة عن طريق تزويدها بموارد الدعم والخدمات".وابدى استعداده "لدعم الرابطة لتحقيق هدفها في انصاف شريحة الخريجين الاوائل على العراق وايصال صوتهم الى مجلس الوزراء".

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