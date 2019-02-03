الامن الوطني يتخذ توصيات لمعالجة التهرب الضريبي والجمركي بالمنافذ والمناطق الحدودية

2019/02/03 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اتخذ مجلس الأمن الوطني، اليوم الاحد عدد من التوصيات والإجراءات الخاصة بمعالجة حالات التهريب والتهرب الضريبي والجمركي في المنافذ والمناطق الحدودية.وقال مصدر في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لـ "الغد برس"، إن "الفريق المكلف من مجلس الأمن الوطني، وافق على التوصيات التي أعدها الفريق المكلف بإعداد الآليات والضوابط الخاصة بمعالجة حالات التهريب والتهرب الضريبي في المنافذ والمناطق الحدودية، على أن تتولى الهيئة العامة للضرائب، بتقديم مواقف المقارنة بين الضرائب المستوفاة للأشهر السابقة، وقيام هيئة المنافذ الحدودية، بتقديم برنامج الإيرادات الخاص بالهيئة، لغرض مطابقته".

وأضاف أن "التوصيات تضمنت، تفعيل دور مديرية شرطة الجمارك، من خلال إكمال النقص الحاصل في الملاكات والأجهزة والمعدات والآليات، وقيام قيادة قوات الحدود بالتنسيق مع قيادات العمليات ضمن قواطع العمليات، لغرض تخصيص الوحدات الأمنية وإعادة انتشار القطعات الأمنية بالقرب من المنافذ والمناطق الحدودية، ضمن الشريط الحدودي بين دول الجوار".وتابع ان "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، أشارت إلى وجود حالات تهريب كثيرة للمواد والبضائع داخل المنافذ الحدودية، بسبب ضعف التنسيق بين الأجهزة المعنية، وضعف الإمكانات المتوفرة من موارد بشرية وأجهزة ومعدات وآليات، مطالباً باعتماد التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في مجال فحص وتفتيش البضائع والشاحنات المحملة، وأجهزة التفتيش الخاصة بالمسافرين وكشف الوثائق المزورة، وتكثيف مفارز الـ (K9) وأجهزة الكشف عن المخدرات".وبين المصدر، أن "الفريق المكلف، تطرق إلى البضائع المهربة من المنافذ الرسمية وغير الرسمية في إقليم كردستان، دون خضوعها إلى الإجراءات الاتحادية المتعمدة في بقية المنافذ، إضافة إلى تهريب المشتقات النفطية إلى دول الجوار".وأشار إلى أن "الفريق المكلف طالب، بقيام مركز العمليات الوطني، بتوجيه قيادات العمليات في المحافظات التي تمتلك منافذ حدودية رسمية وغير رسمية مع دول الجوار، بالسيطرة على الطرق والمنافذ من خلال انتشار نقاط التفتيش، وتشكيل لجان فرعية من الجهات القطاعية ذات العلاقة، لمراقبة الأسواق المحلية، واتخاذ الإجراءات القانونية فيما يخص المواد المهربة، استناداً إلى قانون ضبط الأموال المهربة والممنوع تداولها في الأسواق المحلية رقم (18) لسنة 2008".

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