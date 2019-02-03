2019/02/03 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصيب ثمانية اشخاص، اليوم الاحد، جراء حريق اندلع في صهريج محمل بالأسفلت السائل، في محافظة السليمانية.

وذكر مصدر مطلع لشفق نيوز إن "النيران اندلعت في صهريج للأسفلت السائل على شارع 60 قرب دوار سرجنار، وسط مدينة السليمانية، ما ادى الى إصابة ثمانية أشخاص".

واوضح المصدر أن السلطات الأمنية أغلقت الطريق المؤدي إلى موقع الحادث، وانتشرت قوات الشرطة والدفاع المدني في مكان الحادث.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة ثمانية أشخاص جراء احتراق صهريج في السليمانية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة ثمانية أشخاص جراء احتراق صهريج في السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).