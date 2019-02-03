2019/02/03 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ باشر إيفسيميوس كوستوبولوس عمله كأول قنصل عام لليونان في إقليم كوردستان.

وقالت حكومة إقليم كوردستان في بيان لها أن رئيس وزراء إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، استقبل قبل ظهر اليوم الأحد، إيفسيميوس كوستوبولوس، القنصل العام اليوناني في إقليم كوردستان ووفداً مرافقاً له.

وأضاف البيان "عبر كوستوبولوس خلال لقاء عن سروره للقاء رئيس وزراء اقليم كوردستان ومباشرته مهام عمله كأول قنصل عام لليونان في إقليم كوردستان، مسلطاً الضوء على العلاقات بين اقليم كوردستان واليونان ومؤكداً على أنه سيبذل كل جهد لتعزيز وتطوير تلك العلاقات، كما أشاد كوستوبولوس بالتعايش وثقافة التسامح في اقليم كوردستان وقيم عالياً استقبال حكومة اقليم كوردستان لعدد كبير من النازحين واللاجئين إلى الإقليم".

من جانبه، أشاد نيجيرفان بارزاني "بهذه الزيارة وبارك لكوستوبولوس بمناسبة مباشرته مهامه آملاً له النجاح، وأكد على ترحيب حكومة الإقليم ومؤسساتها بأعماله، كما شرح له أوضاع اقليم كوردستان ومرحلة ما بعد داعش وإعادة إعمار المناطق المدمرة وحالة التعايش بين مختلف المكونات، كما أكد أيضاً على أن القانون يهيء فرصاً جيدة للاستثمار في اقليم كوردستان وأن بإمكان المستثمرين اليونانيين الإفادة من هذه الفرص".

وفي جانب من حديثه، تحدث رئيس الوزراء عن علاقات أربيل – بغداد مؤكداً على أن حكومة إقليم كوردستان تدعم برنامج الحكومة العراقية برئاسة عادل عبدالمهدي.

وأشار البيان إلى أن التباحث حول أوضاع المنطقة عموماً، وآخر المستجدات على الساحة السياسية في العراق واقليم كوردستان، كانا موضوع الحديث في جانب آخر من اللقاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعيين أول قنصل لليونان في كوردستان.. بارزاني: تهيئة فرص جيدة للاستثمار) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعيين أول قنصل لليونان في كوردستان.. بارزاني: تهيئة فرص جيدة للاستثمار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).