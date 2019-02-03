2019/02/03 | 14:54

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صالح يؤكد لرئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر تكثيف الجهود لرعاية النازحين واللاجئين

تأریخ التحریر: : 2019/2/3 14:50

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