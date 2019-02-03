السعودية بالوثيقة .. الرياض تبيح تقديم المشروبات الكحولية للبالغين بقرار حكومي

2019/02/03 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت وثيقةٌ صادرةٌ من وزارةِ الشؤونِ البلديةِ والقرويةِ السعوديةِ موافقةَ لجنةٍ مشكَّلةٍ من وزاراتِ الداخليةِ والثقافةِ والتجارةِ والاستثمارِ ووزاراتٍ اخرى على جملةٍ من المقرراتِ من

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