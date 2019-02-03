رئيس الجمهورية يؤكد تكثيف الجهود الانسانية لرعاية النازحين واللاجئين

2019/02/03 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الأحد، اهمية تكثيف الجهود لإيلاء النازحين واللاجئين في مختلف انحاء العراق الاهتمام المناسب، والعمل الجاد لرفع بقايا الالغام والمتفجرات من المناطق المحررة.

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