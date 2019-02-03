سما المصري: احب ان اكون جارية.. ولا افضل الزواج المعلن!

2019/02/03 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس افصحت الفنانة المصرية سما المصري، عن 30 سر عن شخصيتها، خلال تواجدها في حلقة برنامج “قطعوا الرجالة” الذي تقدمه راغدة شلهوب على شاشة قناة “النهار”.ونقلت وسائل اعلامية تابعها “ناس”، اليوم (3 شباط 2019)، ان المصري استعرضت 30 تصريحا ناريا خلال حلقة البرنامج، وهذه التصريحات هي: 1-أنا عدوانية بعض الشيء، ومثل القطط […]

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