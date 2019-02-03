هذا ما حصل بفستان اليسا اثناء رقصها

2019/02/03 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أحيت الفنانة اليسا حفلاً في القرية العالمية في دبي، وسط حضور العشرات من جمهورها.وذكرت وسائل اعلامية تابعها “ناس”، اليوم (3 شباط 2019)، ان “اليسا احيت حفلاً ناجحاً ومميزاً في القرية العالمية في دبي، وسط حضور العشرات من محبيها وعشاقها”.واضافت، ان “اليسا قدمت مجموعة كبيرة من أغانيها، واختارت فستاناً بتصميم بسيط […]

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