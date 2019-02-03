جهود مكثفة للداخلية تسفر عن ضبط عناصر اجرامية

2019/02/03 | 15:00

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

(جهود الأجهزة الأمنية فى ملاحقة العناصر الإجرامية حائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بمنطقة السحر والجمال ..



تسفر عن مصرع عنصرين إجراميين ، وضبط 70 قضية مخدرات ، و39 قطعة سلاح نارى)

▪ إستمراراً لجهود الأجهزة الأمنية فى إستهداف العناصر الإجرامية الخطرة التى تتخذ من منطقة السحر والجمال مكاناً لترويج المواد المخدرة..



فقد قام قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارات البحث الجنائى، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، وقطاع الأمن المركزى، بتوجيه العديد من الحملات الأمنية المُكبرة إستهدفت المنطقة المُشار إليها..



أسفرت جهودها خلال الفترة من 24 ديسمبر الماضى حتى 1 الجارى عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، وذلك على النحو التالى:-▪ مصرع إثنين من العناصر الإجرامية بالمنطقة ، وبحوزتهما (2بندقية آلية – 16 خزينة بداخلها 268طلقة – 2 طبنجة و 7 طلقات – 5 هواتف محمولة – مبلغ مالى).

▪ ضبط (39) قطعة سلاح نارى (أر بى جى – رشاش جرينوف – بندقية متعدد عيار 51 – 16بندقية آلية – 9 بنادق خرطوش – 6 طبنجات – 5 فرد محلى – 3100 طلقة مختلفة الأعيرة , 21خزينة متنوعة ، 2 جراب طبنجة ، منظار).▪ (70) قضية مخدرات ” إتجار ” بمضبوطات بلغت ( 15,070 كيلو جرام هيروين2 كيلو جرام بانجو – 870 جرام حشيش – 672 قرص مخدر – 18 ميزان حساس80 هاتف محمول – 61686 جنيه – 550 جنيه “مُقلدة” ) ..



بحوزة عناصر شديدة الخطورة.

▪ تنفيذ إزالة ( 885 عشة ، 550 حظيرة ماشية ، 300 دورة مياه) على مساحة 450 فدان تتخذها تلك العناصر وكراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة▪ ضبط (4) دراجات نارية بدون لوحات معدنية – بطاقة رقم قومي ورخصة قيادة “مزورتين “.▪ ضبط (5 أحكام جنايات بالسجن المؤبد فى قضايا متنوعة – محكوم عليهفى 5 أحكام حبس – متهم “مطلوب ضبطه وإحضاره فى 3 قضايا متنوعة).▪ تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ..



وجارى مواصلة الجهود وتوجيه الحملات لإستهداف وضبط العناصر الإجرامية.

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