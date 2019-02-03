المؤتمر الصحفى لملتقى أولادنا الدولى لفنون ذوى القدرات الخاصة فى دورته الثالثة

2019/02/03 | 15:00

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ،تنطلق فى الخامس عشر من فبراير المقبل بدار الأوبرا المصرية ( المسرح الكبير ) فاعليات الدورة الثالثة لملتقى أولادنا الدولى لفنون ذوى القدرات الخاصة .تنظم وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارات السياحة و الشباب و التضامن و مؤسسة أولادنا الملتقى بمشاركة ٣٧ دولة فى كل مجالات الفنون لأولادنا ذوى للقدرات الخاصة.يقام المؤتمر الصحفى للملتقى يوم الاربعاء الموافق ٦/٢/٢٠١٩ فى المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية الساعة ٢ ظهرا فى حضور السادة الوزراء و نخبة من الفنانين و الشخصيات العامة للإعلان عن تفاصيل الدورة الثالثة .

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