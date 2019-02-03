وفدا حماس والجهاد يغادران إلى القاهرة

2019/02/03 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادر وفد قيادي من حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي قطاع غزة إلى القاهرة للقاء المسؤولين المصريين.

وقالت مصادر لـ«الغد» إن وفدا من حركة حماس برئاسة هنية غادر معبر رفح البري متوجها إلى القاهرة للقاء المسؤولين المصريين لاستكمال مباحثات التهدئة”.

وقال مكتب إعلام رئيس حركة حماس: “هنية غادر على رأس وفد من أعضاء المكتب السياسي للحركة قطاع غزة متوجهًا إلى العاصمة المصرية القاهرة، للقاء المسؤولين المصريين لبحث العديد من القضايا السياسية وتطورات القضية الفلسطينية والعلاقة الثنائية بين الجانبين”.

وتأتي الزيارة في اعقاب لقاء ثلاثي جمع قيادة حركة حماس مع المخابرات المصرية والمبعوث الأممي نيكولاي ميلادينوف في غزة.

وفي ذات الوقت، وصل ظهر اليوم الأحد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة على رأس وفد من المكتب السياسي للحركة إلى العاصمة المصرية القاهرة لاجراء محادثات مع الأشقاء المصريين.

وقال المتحدث باسم حركة الجهاد مصعب البريم، “إن الوفد يضم إضافة للنخالة أعضاء المكتب السياسي أنور أبو طه ومحمد الهندي وخالد البطش”.

وتتوسط مصر والأمم المتحدة منذ أشهر بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ومنذ 30 آذار/ مارس الماضي، يتظاهر الفلسطينيون على طول الشريط الحدودي للقطاع للمطالبة برفع الحصار عن القطاع وللتاكيد على حق العودة، واستشهد منذ ذلك التاريخ 253 فلسطينيا وأصيب أكثر من 26 ألف بجراح مختلفة.

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