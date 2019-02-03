عن المنطقة الآمنة: حدود متفاوتة بين أنقرة وواشنطن وموسكو

2019/02/03 | 15:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت صحيفة “حرييت” التركية، وجهات نظر العواصم المعنية بإنشاء المنطقة الآمنة شمال سورية، والخلافات النابعة بين كل من أنقرة وواشنطن وموسكو، وخاصة

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