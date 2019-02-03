ايران الاولى اقليميا بالقطاع الفضائي

2019/02/03 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس منظمة التقنية الفضائية الايرانية مرتضى براري اليوم الأحد،

إنّني اُعلن باعتزاز إحراز البلاد الرتبة الاولى على مستوى المنطقة في

القطاع الفضائي الجوي، مؤكداً على أنّ أهم خطط البلاد بمناسبة الذكرى

الأربعين لانتصار الثورة الاسلامية تتمثل في المُضيّ بهذا القطاع

وتوظيفه كسبيل لحل المشاكل.وخلال حفل بمناسبة اليوم الوطني للتقنية الفضائية اُقيم في وزارة

الإتصالات وتقنية المعلومات أضاف براري بأنّ اليد العاملة والكوادر

البشرية المتخصصة والقيمة هي أهم رأس مال في هذا المجال.وأشار الى قيام القطاع الفضائي للبلاد على ستة أركان رئيسة هي:

الأقمار الاصطناعية وحاملات الأقمار الاصطناعية وقواعد إطلاقها ومحطات

التحكم والقيادة ومحطات استلام المعطيات والمعلومات المُرسلة من

الأقمار الاصطناعية إضافة الى محطات تحليل المعلومات الواردة منها،

معلناً عن تمتُّع البلاد بها جميعاً في الوقت الراهن.ولفت الى الدعم المنشود الذي تلقاه الشركات الناشئة في اوروبا من جانب

وكالة اوروبا الفضائية والذي وصفه بأنه سبب للانتعاش الاقتصادي،

مردفاً أنّ البلاد وضعت أولوية لتمهيد النشاط في هذا القطاع.وقال: إننا بصدد منح اولوية لهذا التعاون الدولي في الشأن الفضائي،

منوهاً الى إنتخاب ايران رئيساً للجنة 77 الفضائية ومساعي منظمته

لتحقيق منجزات مجدية على الصعيد الدولي.

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