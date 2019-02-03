رئيس الوزراء السوداني یکشف سبب أزمة بلاده الاقتصادية

2019/02/03 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر رئيس الوزراء السوداني معتز موسى اليوم الاحد، أن انفصال جنوب السودان سبب رئيسي في الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها بلاده، وفق "سودان تربيون".وفي حديث

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