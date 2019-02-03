مفوضية الانتخابات تقرر تمديد الفترة لاستكمال اجراءات تسجيل الاحزاب

2019/02/03 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- اعلن مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاحد ،تمديد الفترة الممنوحة للأحزاب السياسية، لاستكمال اجراءات التسجيل لغاية 3 اذار المقبل.وقالت المفوضية في بيان لها تلقت /SNG/،نسخة منه انه” استنادا الى الصلاحيات المخولة لمجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات بموجب قانون المفوضية رقم (11) لسنة 2007 المعدل وقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم (36) ...

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