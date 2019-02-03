اقلام حرة... معرض فني يتحدث عن قيود الصحفيين والاعلاميين

2019/02/03 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/ عامر الشيبانياقام قسم الفنون في مؤسسة النبأ للثقافة والاعلام في كربلاء، معرضه الفني السابع عشر للكاريكاتير، تحت عنوان (اقلام حرة)، بحضور رئيس اتحاد الصحفيين العرب نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي واعضاء مجلس النقابة، واعضاء الهيئة الادارية لفرع النقابة في المحافظة، وجمع غفير من الاعلاميين والصحفيين وعدد كبير من المهتمين بالشأن الثقافي.

وافتتح المعرض نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، الذي شارك فيه كل من الفنانين ( عبد الحليم ياسر، احمد خليل، عودة الفهداوي، اركان البهادلي، ناصر ابراهيم، رعد الحجاج، علي علاوي، عبد الامير الركابي).

وقال مدير القسم رسام الكاريكاتير عبد الامير الركابي في حديث لوكالة النبأ للأخبار، ان "المعرض ضم اكثر من 30 عمل مختلف لـ 8 فنانين من العراق".

واضاف الركابي، "تحدثت الاعمال عن ما يعانيه الصحفيين والاعلاميين ومن ازمات وقيود".

ومن ناحيته ابدى مؤيد اللامي، ارتياحه لما وجده في المعرض، حيث قال، "زرت المعرض الفني السابع عشر (اقلام حرة) ووجدت ابداعا فنيا حقيقيا".

واوضح نقيب الصحفيين، بانه "من خلال لوحات مصورة عبرت عن قراءة واقعية لما يمثله المشهد الاعلامي".

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