رغد صدام حسين: والدي كشف في رسالة

2019/02/03 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رغد صدام حسين، الابنة الكبرى للرئيس العراقي الأسبق، عن رسالة خطية بعثها إليها والدها خلال فترة اعتقاله.

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