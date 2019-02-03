برهم صالح يؤكد تكثيف الجهود الإنسانية لرعاية النازحين واللاجئين

2019/02/03 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، أهمية تكثيف الجهود لإيواء النازحين واللاجئين في مختلف أنحاء العراق، والعمل الجاد لرفع بقايا الألغام والمتفجرات من المناطق المستعادة.

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