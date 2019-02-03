تريدين أن يعاملك كأميرة؟ 5 رجال يحققون أمنيتك!

2019/02/03 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعامل كل رجل المرأة وفق طريقة معينة نابعة من شخصيته ومن قناعاته ومفهومه للآلية التي يجب أن تكون عليها العلاقة مع المرأة.

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