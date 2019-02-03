احذري.. مستحضرات التجميل تحتوي عل مادة خطيرة!

2019/02/03 | 15:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسمم الزئبق الجسم ومن المعروف أنّ السوشي يحتوي على نسب قليلة وكذلك الحشوة المستخدمة للأسنان، لكن يبدو أنّ المادة موجودة لأمور أخرى كمستحضرات التجميل والكريمات.

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