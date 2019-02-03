2019/02/03 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:طالبت لجنة حقوق الأنسان والمرأة والاسرة والطفولة، اليوم الاحد، فتح تحقيق بشأن منعهم من زيارة سجن العدالة.

وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته "الغد برس"، ان "لجنة حقوق الأنسان والمرأة والأسرة والطفولة برئاسة النائبة هيفاء الأمين استضافت مدير عام دائرة الاصلاح أسماعيل كاطع محمد لمناقشة قضية عدم استقبال المسؤوليين في سجن العدالة لاعضاء من لجنة حقوق الانسان النيابية".وطالب اعضاء اللجنة "فتح تحقيق بشأن منعهم من زيارة السجن،فضلا عن المطالبة بالسند القانوني الذي استند اليه مدير عام الدائرة باعتبار أن مثل هذه الحالة تعتبرعرقلة لعمل دور مجلس النواب الرقابي في قيامة بجولات أستطلاعية لمراقبة عمل الدوائر الحكومية والأطلاع على واقع حقوق الأنسان".وقررت اللجنة الخروج بتوصيات في الايام المقبلة ترسل الى وزير العدل لمعالجة الخروقات وعدم تكرارها مستقبلا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقوق الأنسان النيابية تستضيف مدير عام دائرة الأصلاح وتفتح تحقيقا بشأن منعها من دخول السجون ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقوق الأنسان النيابية تستضيف مدير عام دائرة الأصلاح وتفتح تحقيقا بشأن منعها من دخول السجون ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).